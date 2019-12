Bar pescarese divorato dalle fiamme nella notte: si valuta l’ipotesi dolosa. Sul posto vigili del fuoco e polizia

Pescara. Un incendio di vaste proporzioni ha letteralmente divorato un bar in via Conte di Ruvo a Pescara. Dopo la mezzanotte, alcuni cittadini hanno notato le fiamme e una spessa coltre di fumo. L’esercizio commerciale è andato praticamente distrutto.

Subito allertati, i vigili del fuoco sono entrati in azione, domando il rogo. Sul posto anche la polizia per i rilievi del caso e per raccogliere testimonianze. Sembra che qualche giorno fa i proprietari abbiano ricevuto degli avvertimenti con alcuni piccoli danneggiamenti del locale: per questo non si esclude l’ipotesi dolosa.