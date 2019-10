Barbagallo risponde all’invito di un gruppo di cittadini aquilani: “Grata per l’opportunità, a breve la data dell’incontro”

L’Aquila. E’ arrivata la risposta di Silvia Barbagallo all’invito all’Aquila formulatole da un gruppo di cittadini. Barbagallo è stata designata come direttrice artistica del Festival degli Incontri, evento ideato dalla presidente del Teatro stabile d’Abruzzo, Annalisa De Simone, finanziato dal Mibac e parte del cartellone degli eventi legati al decennale del terremoto dell’Aquila.

“Rispondo con grande piacere all’appello rivoltomi, scusandomi per il ritardo dovuto a motivi personali”, ha scritto Barbagallo in una breve lettera recapitata stamane. “Sono davvero grata per l’opportunità di potermi confrontare con i cittadini dell’Aquila: sono convinta sarà l’occasione per una riflessione costruttiva su quanto accaduto in queste settimane”.

Ha aggiunto Barbagallo: “sarà mia premura individuare una data utile con le persone che mi hanno contattato, in tempi brevi, così da organizzare l’incontro cui parteciperò con grande gioia”.

“Non intendiamo alimentare ulteriori contrapposizioni – avevano chiarito i cittadini firmatari dell’invito a Barbagallo – tuttavia non possiamo restare indifferenti rispetto a ciò che è accaduto, nostro malgrado. Come si è potuti arrivare a questo punto? Come è stato possibile trasformare un evento immaginato per L’Aquila e il decennale in un momento così lacerante per il tessuto comunitario della città? È per rispondere a queste ed altre domande che abbiamo ritenuto giusto invitare all’Aquila la direttrice artistica della manifestazione, Silvia Barbagallo, per capire che evento si era immaginato, con quale spirito e con quali finalità, e che contributo avrebbe potuto portare alla città”.