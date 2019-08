Barrea si prepara ad accogliere la festa nazionale dei borghi autentici, Febbo: tre giorni di emozioni e cultura

L’Aquila. A Barrea dal 30 agosto al 1 settembre: tre giorni di cultura, spettacoli, musica, ballo, street food e divertimento per bambini con i giochi antichi. E’ partito il conto alla rovescia e c’è aria di grande fervore a Barrea per l’imminente “Festa nazionale dei Borghi Autentici” che si svolgerà da venerdì a domenica in questa amena località aquilana, incastonata tra l’omonimo lago e il Parco Nazionale d’Abruzzo Lazio e Molise.

“L’evento rappresenta l’occasione per svelare l’Abruzzo Forte e Gentile, scrigno di storia, natura e dei tanti borghi che lo caratterizzano”, sottolinea Mauro Febbo, assessore regionale al Turismo. Grazie al sostegno e al contributo della Regione Abruzzo, il calendario della Festa Nazionale dei Borghi Autentici, che quest’anno sceglie Barrea come vessillo della sua decima edizione, si presenta ricco di attrattive, di ogni genere.

Una tre giorni di cultura, natura, street food, musica, ballo, laboratori e divertimento tra i suggestivi scorci di un paesaggio che rapisce al primo sguardo. Infatti è proprio il paesaggio, inteso come testimone del valore identitario, il tema portante degli incontri che saranno condotti da nomi di spicco nei temi dello sviluppo sostenibile, architettura, mobilità dolce, piccoli comuni, turismo. Non mancheranno testimonianze di intere comunità locali impegnate nella valorizzazione e preservazione del loro paesaggio. Tante le iniziative in programma tra cui la presentazione della guida “Viaggio nei Borghi d’Abruzzo”, la presentazione del film/documentario “In questo mondo” della regista Anna Kauber.

Evento nell’evento, il Festival del Saltarello, esibizione di gruppi folk che si contendono la vittoria finale. Quasi 100 artisti tra ballerini e musicisti ad animare le vie del borgo, uno spettacolo di suoni, colori e melodie della tradizione abruzzese. Chi vorrà cimentarsi nel Saltarello potrà frequentare gli stage aperti al pubblico mentre i bambini si divertiranno scoprendo i giochi antichi dei loro nonni. E poi ancora, lo spettacolo teatrale “Orsitudine” della compagnia Lanciavicchio in cui si racconta l’orso, quello marsicano, che abita i nostri territori e che poco si conosce.

Lo spettacolo musicale “Melodie nei borghi” con la cantante Andrea, ricco repertorio delle più belle canzoni italiane dall’800 agli anni ’30, ’40 e ’50. La festa nazionale dei Borghi Autentici diventa il contenitore di attrazione per contribuire a creare prospettive di sviluppo, e a portare nuova linfa all’Abruzzo e al paese dei Borghi Autentici.