Barriere A14, incolonnamenti di 10 km sulla ss16: tir a passo d’uomo tra Pineto e Città Sant’Angelo

Teramo. Inizio di giornata a livelli di emergenza in Abruzzo sul tratto della statale 16 a Silvi, dove da giorni sono dirottati i mezzi pesanti a seguito della chiusura ai tir del corrispondente tratto dell’A14 fra i caselli Atri-Pineto a Pescara Nord: un percorso di circa 15 km che comprendono il viadotto Cerrano, tra quelli sottoposti a sequestro preventivo in relazione all’inchiesta della Procura di Avellino sulle barriere di sicurezza.

Questa mattina in direzione nord-sud veicoli incolonnati procedono a passo d’uomo, e in alcuni momenti sono praticamente fermi, nei circa 10 km da Pineto a Marina di Città Sant’Angelo dove, al casello di Pescara Nord-Città Sant’Angelo, i mezzi pesanti possono rientrare in A14 per proseguire in direzione di Bari.

Il traffico record è legato al rientro dei tir in coincidenza con il fine settimana.