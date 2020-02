Basciano, il Lions Club dona più di 20 alberi da piantare sul viale d’accesso alla città

Teramo. Grande festa a Basciano, dove stamattina si è tenuta la cerimonia di consegna dei nuovi alberi piantumati sul viale di accesso alla città, alla presenza del sindaco Alessandro Frattaroli. Si tratta di ventiquattro mandorli e 140 agrifogli, donati dal Lions Club Roseto degli Abruzzi e Valle del Vomano, nell’ambito delle attività dedicate all’ambiente. Alla cerimonia hanno partecipato anche i piccoli studenti della scuola di Basciano, accompagnati dalla professoressa Giancola.

“Dopo la donazione delle tamerici al Comune di Roseto, oggi abbiamo consegnato anche al Comune di Basciano un importante patrimonio verde che renderà ancora più accogliente il paese” ha detto la presidente del Lions Club, Nadja Ettorre. “Si tratta di un importante contributo del nostro club per la tutela e la valorizzazione dell’ambiente e un invito ad operare fattivamente per accrescere il patrimonio verde dei luoghi in cui viviamo”. La presidente Ettorre ha ringraziato per la consulenza e la disponibilità i carabinieri forestali di Teramo e il comandante, colonnello Gualberto Mancini, l’ufficio territoriale per la biodiversità dell’Aquila e il vivaio regionale di Casoli.

Gli alberi sono stati acquistati con i proventi delle attività benefiche organizzate dal Lions Club durante l’anno sociale; l’amministrazione comunale ha concesso i luoghi. Il sussidio tecnico e materiale è stato fornito in particolare da alcuni soci del giovane Club, che hanno lavorato alla piantumazione per diversi giorni. La donazione comprende inoltre la sistemazione delle due pensiline per la fermata degli autobus.