Beccati quattro georgiani con arnesi da scasso e refurtiva in casa

Montesilvano. Nella mattinata odierna si è svolta l’udienza di convalida di quattro arresti effettuati dai carabinieri di Montesilvano in nottata.

G.O., di 40 anni, E.V., 34 anni, T.R., di 35 anni e L.A., 35 anni, tutti di nazionalità georgiana, sono stati bloccati dalle pattuglie operanti, a seguito di chiamata al 112, in un’abitazione di Montesilvano, sita in via Flumendosa: erano in possesso di arnesi atti allo scasso e materiali vari, probabile provento di altri furti.

Al termine dell’udienza di convalida sono stati sottoposti alla misura cautelare del divieto di dimora nei comuni della provincia di Pescara.