“Bentornato a casa”, striscioni e applausi per il panettiere di Roccavivi guarito dal Coronavirus (video)

San Vincenzo Valle Roveto. Torna a casa dopo essere guarito dal Coronavirus, l’intero paese lo accoglie con striscioni e applausi: è successo a Roccavivi, frazione di San Vincenzo Valle Roveto.

“Antonio, il nostro concittadino che per primo è risultato contagiato dal Coronavirus, è perfettamente guarito ed è tornato nella sua abitazione di Roccavivi” annuncia su Facebook l’amministrazione comunale di San Vincenzo Valle Roveto. “Per il tempo strettamente necessario a riprendere la propria forma fisica e a solo titolo precauzionale, sarà preso in carico dalle autorità sanitarie competenti secondo i protocolli previsti”.

“Ad accompagnare Antonio a casa dalla struttura sanitaria dove è stato curato, è stata la Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto. Questa amministrazione comunale ringrazia la Misericordia per i tanti servizi resi alle rispettive popolazioni, la professionalità e l’abnegazione messe in campo in un momento di assoluto rischio soprattutto per le fasce più deboli delle nostre popolazioni. Al governatore della Misericordia di Balsorano e San Vincenzo Valle Roveto, Mauro Lancia, e a tutti i

volontari dell’associazione, giunga la riconoscenza della nostra amministrazione, del sindaco Giulio Lancia e dell’intera Comunità di San Vincenzo Valle Roveto”.

“Un saluto affettuoso ad Antonio da parte di tutta l’amministrazione, con gli auguri di poter riprendere al più presto la propria indispensabile attività lavorativa” scrive l’amministrazione comunale. Antonio, infatti, è un panettiere. “Quella di oggi” continua l’amministrazione “è un’altra buona notizia nell’azione di contrasto alla pandemia. Le cose stanno andando bene grazie ai comportamenti virtuosi messi in atto dalla nostra popolazione locale e regionale. A tal proposito cogliamo l’occasione per ringraziare tutta la cittadinanza per il coraggio con cui ha saputo

affrontare le dure privazioni di questi ultimi giorni. Rimane comunque doveroso richiamare tutti alla

consapevolezza che non siamo ancora fuori dall’emergenza Coronavirus, basterà ancora poco e le

soddisfazioni potranno essere complete, ce lo dice la scienza e lo ribadiscono gli ultimi provvedimenti del governo e della Regione. Rinnoviamo, quindi, la raccomandazione a proseguire con comportamenti di tutela della nostra incolumità sociale ben sapendo di doverci abituare ad un misurato regime di salvaguardia, fintanto che il virus non verrà sconfitto definitivamente”.

Ecco il video del ritorno in paese di Antonio, pubblicato dalla pagina Instagram @wearerocchiciani.