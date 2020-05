Berardini (M5S): bonus mobilità da estendere a capoluoghi provincia e comuni con più 50 mila abitanti

L’Aquila. “Tra i nodi più controversi della Fase 2 c’è sicuramente quello della mobilità e degli spostamenti. Proprio per questo, il Governo sta valutando misure di sistema per ridurre i picchi di traffico da un lato, ed il possibile sovraffollamento del trasporto pubblico dall’altro. Tra queste misure, si parla di un “bonus bicicletta”, che dovrebbe essere destinato ai cittadini residenti nelle aree delle città metropolitane e nei centri con più di 60mila abitanti” afferma in una nota il deputato del Movimento 5 Stelle Fabio Berardini.

“Sembrerebbero esclusi cosi i capoluoghi di provincia ed i comuni con più di 50000 abitanti e quindi nel caso dell’Abruzzo, città come L’Aquila e come Teramo.

Chiedo pertanto al Governo di inserire tra i destinatari degli incentivi proprio i residenti maggiorenni nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti” continua Fabio Berardini.

“ A questi soggetti spetterà un “buono mobilità” pari al 60 per cento (del valore massimo di 500 euro) della spesa sostenuta a partire dal 4 maggio e fino al 31 dicembre 2020 per acquistare biciclette (anche a pedalata assistita), nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica oppure potrà essere erogato per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture (quindi sì bike sharing e scooter sharing, no car sharing).

Parallelamente si dovranno potenziare le piste ciclabili e per questo mi sento di coinvolgere anche i sindaci dei comuni per i quali il decreto prevede dei fondi ad hoc” spiega il deputato teramano.

“Vi rinnovo il mio impegno per il territorio abruzzese e come sempre vi terrò aggiornati sulle nuove disposizioni del Decreto Rilancio” conclude Fabio Berardini.