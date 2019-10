Best practice e sostenibilità ambientale, la città di Chieti tra le protagoniste dell’edizione 2019 di Ecomondo

Chieti. L’assessore al traffico, alla viabilità e ai trasporti, Mario Colantonio, martedì 5 novembre

2019, in qualità di relatore, prenderà parte alla Sessione Tematica di approfondimento e di

consultazione “Green New Deal per le Città – Programma Nazionale di Rigenerazione

Urbana” inserita nell’edizione 2019 di Ecomondo, uno dei più importanti eventi internazionali

dedicati all’ambiente e all’economia circolare e punto di riferimento per ciò che concerne temi

delicati e complessi come la sostenibilità ambientale, i processi industriali, le nuove tecnologie, la

valorizzazione delle risorse naturali, il riciclo dei rifiuti.

Nel corso del suo intervento, l’assessore Colantonio sarà chiamato ad illustrare le buone

pratiche attuate dalla città di Chieti in tema di rigenerazione urbana, intesa come sistema

integrato di funzioni e servizi ai cittadini. Si analizzerà, dunque, il recupero e la rifunzionalizzazione del patrimonio edilizio dismesso, il sistema di trasporto pubblico urbano ecosostenibile, le azioni messe in campo per il bike sharing e il car pooling, l’attuazione di servizi di ricarica elettrica per veicoli e la dotazione di impianti finalizzati alle smart city.

Tra i relatori della sessione vi saranno Roberto Morassut, sottosegretario del Ministero

dell’Ambiente, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, numerosi docenti universitari

provenienti da Università italiane e francesi e altri amministratori locali.