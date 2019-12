Bilancio, rinviato esame della finanziaria. Sospiri: nessuna mancetta, nessun baratto

L’Aquila.” Nessuna ‘mancetta’, nessun baratto, nessun do ut des politico o amministrativo dietro il rinvio dell’esame della finanziaria in Consiglio regionale, deciso esclusivamente per dare modo a tutte le forze politiche, a partire da quelle di opposizione Movimento 5 Stelle e Sinistra, di studiare in modo approfondito il bilancio e di avere il tempo necessario anche per aiutarci, eventualmente, a migliorarlo nell’interesse degli abruzzesi. L’invito che rivolgo a tutti è quello di accantonare in questo momento il clima da fantapolitica, rinviandolo a tempi elettorali, e di concentrarci tutti su un documento finanziario strategico per l’Abruzzo”. È il commento del presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri alle affermazioni delle forze d’opposizione circa il rinvio dell’esame della finanziaria regionale.

“Che la finanziaria regionale sia uno strumento di governo strategico ritengo sia scontato e chiaro”, ha ribadito il presidente Sospiri, “che la sua redazione debba trovare la maggiore convergenza possibile da parte di tutte le forze politiche credo sia evidente. È altrettanto chiaro che oggi l’Abruzzo non può più permettersi errori e dunque un momento di riflessione in più rispetto ai contenuti di quella finanziaria credo sia normale e auspicabile, senza che nessuno chieda alcunché o che si prefigurino scenari da spy story. Con la Lega così come con i pentastellati e con la sinistra in generale stiamo discutendo solo su quel bilancio in cui dobbiamo calare scelte ponderate, concrete, solide e utili, un dovere che deve vederci tutti coinvolti e impegnati”.