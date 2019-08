Blitz notturno della Guardia Costiera di Giulianova, sequestrati 150 kg di vongole

Giulianova. Ancora un altro colpo sferzato al mercato nero delle vongole dalla guardia costiera che, a ridosso del periodo di Ferragosto in cui aumenta esponenzialmente la richiesta e il consumo di quello che è un prodotto d’ eccellenza del territorio, porta a segno un altro sequestro di 150 kg di prodotto pronto ad essere immesso sul mercato privo di ogni controllo sanitario e di ogni forma di certificazione della provenienza.

Il blitz è scattato nel cuore della tarda serata di alcuni giorni addietro a Tortoreto, dopo

diverse ore di appostamento ad opera di una squadra composta da militari degli uffici della Guardia Costiera di Roseto, Silvi, Martinsicuro e Tortoreto. Le vongole erano state occultate prima in mare, e poi portate in spiaggia dove erano state lasciate per diverse ore in attesa di essere recuperate nel cuore della notte.

Proprio mentre il pescatore le caricava su una carriola, sono intervenuti nell’ obra i militari che lo hanno fermato e identificato. Oltre al sequestro, sono scattate pesanti sanzioni nei confronti del pescatore.