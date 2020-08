Blocco studentesco Lanciano: in arrivo sesta edizione del mercatino del libro usato

Lanciano. “Orgogliosamente, per la sesta volta consecutiva in sei anni, abbiamo scelto di replicare l’iniziativa del mercatino del libro usato tenendo conto ovviamente di tutte le precauzioni in materia di Covid-19” afferma in una nota Domenico De Lucia, responsabile lancianese del Blocco Studentesco.

“La raccolta dei libri avverrà in Via Ferro di Cavallo Vico I n.13, da lunedì 24 agosto a mercoledì 26 agosto dalle 20:00 alle 23:00” prosegue De Lucia “il mercatino sarà attivo da Lunedì 31 agosto fino a venerdì 11 settembre, dalle 20:00 alle 23:00, esclusi i giorni di sabato e domenica”

“Il mercatino del libro usato” conclude De Lucia “rappresenta per noi del Blocco Studentesco uno strumento per dare un sostegno reale alle famiglie, evitando loro una spesa esosa per dotare i propri figli dei testi scolastici, fondamentali per il diritto all’istruzione.”