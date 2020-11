Bombole d’ossigeno a Giulianova: chiesta apertura di almeno 2 farmacie nei giorni festivi

Giulianova. Il Sindaco Jwan Costantini scrive all’Ordine dei Farmacisti della Provincia di Teramo e alle Associazioni di rappresentanza per richiedere l’apertura, nei giorni festivi, di almeno due farmacie nel territorio comunale.

La richiesta si è resa necessaria al fine di evitare che si continuino a creare assembramenti fuori dalle farmacie, dovuti al reperimento delle bombole di ossigeno per i pazienti che ne hanno necessità.

“Rivolgo un appello all’Ordine provinciale, alle parti sociali e ai dottori farmacisti del nostro comune – dichiara il Sindaco Jwan Costantini – a cui chiedo un ulteriore sacrificio. Dobbiamo assolutamente evitare situazioni in cui si vengano a creare assembramenti, come purtroppo accade a causa delle file di attesa, fuori dalle farmacie, per la distribuzione dell’ossigeno. Per far questo è necessario che le farmacie giuliesi si organizzino, nei giorni festivi, per garantire il turno di almeno due attività. Confido nella comprensione dei nostri farmacisti e nella loro disponibilità”.