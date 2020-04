Bonus famiglie in difficoltà, U.Di.Con.: misura concreta per i cittadini abruzzesi, valido sostegno nell’emergenza

L’Aquila. “Una misura concreta per i cittadini, senza troppi giri di parole e senza fronzoli”. Commenta così il bonus per le famiglie in difficoltà emanato dalla Regione Abruzzo Denis Nesci, presidente nazionale U.Di.Con.

“In questo momento le famiglie hanno bisogno di sentirsi difesi e tutelati come probabilmente mai prima d’ora dal secondo dopo guerra e non si possono affidare ai soliti proclami politici senza un fine”, sottolinea Nesci, “l’Abruzzo oggi può contare su un bando importante che sicuramente non sarà la soluzione a tutti i problemi delle famiglie, ma dimostra di essere un valido sostegno in un momento così complicato”.

“Proprio da oggi è possibile partecipare al bando per benefici a nuclei famigliari in difficoltà”, scrive in una nota il presidente regionale U.Di.Con. Abruzzo, Vincenzo Tassoni, “la scadenza della presentazione delle domande avverrà allo scoccare della mezzanotte di giovedì 23 aprile. Otterranno il contributo tutte quelle famiglie in possesso dei requisiti presenti sul bando, invito gli utenti a consultare il sito della Regione Abruzzo e siamo a disposizione come associazione che tutela i consumatori”, conclude, “a fornire le informazioni ed il supporto necessario per capire al meglio come procedere”.