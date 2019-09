Caccia, Pellegrini (SOA Onlus): parere Ispra mette in chiaro i limiti dell’azione amministrativa in materia venatoria

L’Aquila. “Nel caos caccia che regna sovrano in Abruzzo per le scelte che appaiono infondate degli uffici regionali arriva un nuovo parere dell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale che mette in chiaro tutti i limiti dell’azione amministrativa degli uffici regionali che si occupano di materia venatoria, i quali hanno presentato addirittura un calendario in versione “multicolor” a più opzioni”, questo il tono della nota diramata in queste ore da Stazione Ornitologica Abruzzese ONLUS in aperto contrasto con l’azione ammnistrativa prodotta in tale ambito dalla Giunta regionale.

“L’ISPRA ha tenuto a sottolineare – si legge nel comunicato – che questo nuovo parere si riferisce solo alla parte di “testo nero” della proposta pervenuta, che fa riferimento a periodi di caccia e specie cacciabili adeguati in senso restrittivo dopo le prime sconfitte al TAR su una prima versione del calendario molto più permissiva approvata il 14 agosto dalla Giunta Regionale. Ci si chiederà: perché, hanno scritto un atto amministrativo “multicolor”? Ebbene sì, ci sono anche passaggi che riteniamo esilaranti nella boutade del calendario venatorio di quest’anno. Infatti nella proposta inviata al comitato V.I.A. e all’I.S.P.R.A. per i relativi pareri dopo la batosta al TAR vicino alle principali scelte riportate come normale in testo nero nel documento ci sono delle aggiunte in colore rosso in cui compaiono delle subordinate meno restrittive per specie e periodi di caccia”.

Massimo Pellegrini, presidente SOA, dichiara: “L’Ufficio Caccia della Regione ha praticamente chiesto a Comitato VIA e ISPRA di esprimersi favorevolmente contemporaneamente su due opzioni tra loro confliggenti, come aprire la caccia alla Coturnice o no, oppure far cacciare nell’area contigua del parco d’Abruzzo solo i residenti oppure anche quelli di altri comuni. Insomma, un gioco di prestigio. Ovviamente l’ISPRA in maniera secca ha dichiarato che si esprime favorevolmente solo sulle parti in nero del testo fornito. Sulle parti in rosso, poi, ha chiosato duramente su alcuni passaggi che, come da noi evidenziato da subito, sono addirittura palesi violazioni di legge. Ad esempio, nei territori che fanno parte dell’area contigua del Parco d’Abruzzo, Lazio e Molise istituita a luglio 2018, possono andare a caccia solo i residenti in base ad una precisa ed inequivocabile norma nazionale, la legge quadro sulle aree protette.”