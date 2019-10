Campitelli incontra a Bruxelles il presidente di Fedarene: garantire al nostro Abruzzo ruolo da protagonista in Europa

L’Aquila. Si è svolto oggi a Bruxelles un incontro tra l’assessore all’Ambiente, Nicola Campitelli, e Julie Domac, presidente di Fedarene, la Federazione Europea delle Agenzie per l’Energia, nonché soggetto attuatore per la Commissione Europea del programma “Covenant Of Mayor” e referente delle politiche energetiche Managenery. L’occasione è servita a rinsaldare un rapporto di collaborazione già attivo e solido, con l’obiettivo di programmare azioni comuni sui finanziamenti europei e, nello specifico, a costruire interventi mirati alla crescita e allo sviluppo regionale.

L’assessore, anche in qualità di vice presidente dell’Aer, l’assemblea delle Regioni Europee, ha invitato Fedarene a promuovere un evento congiunto da tenersi in Abruzzo, nella prossima primavera, sulle tematiche dello sviluppo sostenibile e delle politiche energetiche. “C’è il mio impegno”, conferma l’assessore Campitelli, “a mettere in rete l’Abruzzo e le sue belle attività ai più alti livelli internazionali, azione mirata a garantire al nostro Abruzzo un ruolo da protagonista in Europa”.