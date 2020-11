Campli, in arrivo 1.3 mld per il Polo Scolastico. Il sindaco Agostinelli: risultato frutto di lavoro di anni

Campli.Il Comune di Campli ha ottenuto un nuovo finanziamento per la costruzione del nuovo Polo Scolastico a Piane Nocella. Il CIPE, infatti, ha infatti dato il via libera ad una somma di 1,3 milioni di euro dedicati alla costruzione della scuola elementare, nell’ambito delle risorse per la ricostruzione post- sisma.

Finora le risorse a disposizione dell’amministrazione comunale si riferivano solo alla scuola media. Adesso, è stato definitivamente approvato anche il finanziamento per la scuola elementare, che si somma ad un fondo di 300.000€ già a disposizione per la stessa struttura.

“Si tratta del frutto di un lavoro svolto negli ultimi anni, iniziato con la nostra passata amministrazione, con Pietro Quaresimale e Maria Angela Vanni” ha detto il Sindaco, Federico Agostinelli, che ha aggiunto: “Dopo aver completato i lavori di messa in sicurezza della scuola dell’infanzia di Marrocchi, il lavoro per la costruzione del Polo Scolastico va avanti. Il progetto per la scuola media è stato consegnato all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione e adesso inizieremo anche le procedure per la scuola elementare. È la dimostrazione della capacità delle nostre amministrazioni di attirare investimenti dagli enti sovraordinati: dal Governo per le scuole e dalla Provincia per la viabilità provinciale che attraversa il nostro Comune”.