Canile di Pescara, Masci e Di Nisio replicano all’opposizione: nessun cane lasciato per strada

Pescara. L’amministrazione comunale di Pescara rimanda al mittente ogni strumentale dichiarazione riguardo alla situazione oggi in atto al canile municipale di via Raiale.

<Leggo sui social che io starei mettendo per strada ‘settanta cani’ – ha affermato il sindaco Carlo Masci – per questo mi dovrei prima vergognare e poi dimettere da sindaco. L’opposizione non sa più cosa inventarsi! Ovviamente la questione è ben diversa. Devono partire i lavori di completamento della “Città della Musica”, opera iniziata con il progetto Urban alla fine degli anni ’90 e mai finita, che si trova proprio sul sedime dell’attuale canile, che dovrà quindi essere smantellato. In attesa di realizzare il rifugio per cani, che finalmente sostituirà quella struttura fatiscente e fuori norma, stiamo cercando una sistemazione provvisoria adeguata per i nostri amici cani. Dopo questa polemica priva di senso, creata strumentalmente dall’opposizione, rimarranno due cose: la prima, la Città della Musica completata dopo venti anni; la seconda, gli amici cani in un luogo più salubre e più adeguato alle loro esigenze. L’amministrazione comunicherà a breve quale sarà la destinazione degli amici a quattro zampe, ovviamente provvisoria, prima ancora di passare alla realizzazione della nuova struttura di ricovero attesa infruttuosamente da molto tempo>.

Sulla questione è intervenuta anche la titolare della delega alla tutela del mondo animale, Nicoletta Di Nisio. <Gli uffici preposti sono infatti da tempo al lavoro per una risoluzione definitiva e non provvisoria – ha dichiarato l’assessore Nicoletta Di Nisio – per tutelare la salute degli animali che oggi vivono in condizioni pietose dovute alla cattiva amministrazione di chi oggi urla e si arroga il diritto di criticare gli altri e non se stesso. “Non c’è peggior sordo di chi non vuol sentire”, verrebbe da dire, visto che si fa finta di non conoscere la storia di quella struttura e di tutte le ispezioni fatte nel corso degli anni dal dipartimento di prevenzione – servizio sanità animale della Asl – che ha sempre evidenziato la mancanza di autorizzazioni sanitarie e delle misure di sicurezza necessarie per rendere a norma la struttura. Dove sono stati in tutti questi anni i consiglieri Di Iacovo e Giampietro che hanno governato in questa città producendo il nulla assoluto? Perché non sono mai intervenuti a sanare le irregolarità che sono state comunicate periodicamente dalla Asl all’amministrazione di centrosinistra di cui hanno fatto parte? Dopo aver tenuto gli ospiti del canile in una condizione di totale irregolarità normativa, oggi dovrebbero tacere e ringraziare questa giunta che in pochi mesi sta cercando di risolvere un problema che loro stessi in maniera complice hanno determinato. I principali responsabili di tutto questo, invece, danno fiato alle trombe per nascondere la verità, pensando di essere ancora in campagna elettorale. Sono certa che, per precisa volontà da parte del sindaco Masci, daremo le giuste risposte a quanti hanno realmente a cuore le sorti degli amici pelosetti ricoverati in via Raiale>.