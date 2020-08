Cantiere Snam Sulmona, parte Carovana No Hub del Gas: pandemia e crisi non cambiano logiche multinazionali

Sulmona. Continuano le iniziative estive del Coordinamento No Hub del Gas, che vedono il coinvolgimento di 4 Regioni (Marche,Umbria, Abruzzo e Molise) in una Carovana per ribadire la contrarietà al metanodotto e alla centrale Snam. L’evento conclusivo si terrà a Sulmona sabato 5 settembre nel parco fluviale Augusto Daolio.

“La pandemia e l’aggravamento della crisi economica non sta cambiando di una virgola le politiche statali che sono

“normalmente tornate” alla connivenza con megaprogetti delle multinazionali del fossile in tutto il Paese, addirittura

“semplificandogli” le procedure legislative. Allo stesso tempo si mandano a processo, da Nord a Sud, coloro che

difendono i territori da inutili devastazioni, per il diritto di vivere e crescere in un ambiente salubre”, spiega No Hub del Gas.” Pertanto il Coordinamento No Hub del Gas, in continuità con le iniziative degli anni passati ed in articolazione con le altre iniziative estive della Campagna “Per il Clima, Fuori dal Fossile”, invita cittadini ed associazioni a partecipare alla Carovana per ribadire l’inutilità e la pericolosità dei progetti Rete Adriatica Snam e TAP, così come l’opposizione all’attacco ai diritti di tutti portato avanti attraverso il “Decreto Semplificazioni”.

Attraverso momenti formativi e di mobilitazione vogliamo rilanciare anche in piena estate la lotta per la Giustizia sociale e la Giustizia ambientale convinti che la soluzione non può che essere una risposta concreta e collettiva”.

Programma:

Sabato 22 Agosto: Arquata del Tronto (AP), partenza 8.30 da Spelonga

Cammino dei Briganti: da Spelonga a Pretare, per ribadire lo sdegno dell’abbandono delle comunità terremotate da

parte del Governo che invece semplifica la vita a grandi multinazionali inquinanti, a seguire assemblea con i

partecipanti.

Domenica 23 Agosto: Gubbio (PG) – Biblioteca Sperelliana, ore 17.00

Assemblea informativa con i Geologi Aucone e Lena sull’impatto ambientale e i rischi sismici del gasdotto Snam, con

l’ Avv. Passeri sulle normative degli Usi civici e recenti decreti.

Sabato 29 Agosto: Cittareale-Montereale – partenza ore 9.00

Cammino sul tracciato del gasdotto Snam, a seguire assemblea informativa a Montereale

Domenica 30 Agosto: Paganica (AQ) – partenza ore 9.00

Cammino sul tracciato del gasdotto Snam, nel pomeriggio assemblea di approfondimento e formazione sugli Usi Civici

e contro il “DL semplificazioni”

Mercoledì 2 Settembre: Popoli (PE) – ore 18.00

Assemblea sulla difesa delle sorgenti del fiume Pescara, degli Usi Civici e contro il gasdotto Snam

3/4/5 Settembre: Molise

No Hub del Gas Bike Tour dal Bosco Corundoli a Sulmona

Venerdì 4 Settembre: Abruzzo

Pedalata No Snam Pescara – Sulmona, promossa da Ciclofficina Popolare C.A.P. 15

Sabato 5 Settembre: Sulmona – Parco Fluviale Augusto Daolio, ore 9.00 – 24.00

Giornata No Snam, previste varie attività tra cui ore 17.30 assemblea conclusiva della Carovana