Cantieri aperti a Pescara, lunedì termineranno i lavori su corso Vittorio e altre strade saranno migliorate

Pescara. Continuano a ritmo serratissimo gli avanzamenti dei cantieri cittadini: tornerà alla normalità, da lunedì, corso Vittorio Emanuele, dove il calcestruzzo che ha riqualificato i tratti ammalorati si sta asciugando e, dalle prime ore del 25 febbraio, torneranno a regime anche i bus in marcia in direzione nord-sud.

Terminati i lavori, la ditta Tecnobitumi si sposterà su via Teramo, per sistemare la rete fognante della strada, oggetto di vari allagamenti e, comunque, terminato corso Vittorio, si potrà, a giorni, partire anche con la riqualificazione di via Firenze.

Il tratto interessato è quello che va da via Venezia fino a via Genova, un lavoro che il Comune non ha voluto far partire durante il periodo natalizio per consentire la piena fruibilità commerciale dell’arteria e che è stato rinviato per il concomitante lavoro di corso Vittorio, al fine di limitare i disagi di due cantieri così vicini.