Caos sanità Abruzzo, gente sull’orlo della disperazione: drammatica lettera aperta

Teramo – Non vi è bisogno di commenti, questa lettera accorata, arriva in redazione. Le persone non sapendo piu’ a chi rivolgersi si stanno rivolgendo ai giornali per ottenere voce. Abbiamo voluto riflettere prima di pubblicarla, e riteniamo sia giusto. La signora Ilenia Sciarroni lancia un grido di dolore sull’orlo della umana disperazione. Parole che sembrano raccontare un film di cui nemmeno potevamo immaginare di doverne osservare tali scene. Eppure è triste realtà. Le situazioni familiari sono le più disparate ed assistiamo ad una disumanizzazione della sanità e del soccorso, nonchè dell’aiuto anche morale e psicologico delle persone. Si tutela la salute per evitare che la gente si infetti di covid, e poi il sistema genera situazioni come questa? E quante ce ne sono, non tutti hanno l’ardire di prendere la penna e scrivere, forse è un gesto estremo, non sapendo piu’ a chi santo votarsi.

Istituzioni talvolta silenti, che si limitano a fare le raccomandazioni generali rituali di cui ormai siamo stufi: le mani, le mascherine, il distanziamento sociale. Abbiamo capito che oltre a questo non si deve fare nulla. Nè cinema, nè teatro, nè palestra, anzi che ci si può ancora andare a fare i capelli e cio’ è una festa. Per il resto, in casi come quello della signora Sciarroni cade ogni minimo dubbio rimasto sulla disorganizzazione di un sistema che ha fallito: per tutelare la salute genera terrore, drammi di altra natura.

Signora, noi le diamo la voce, ma i dubbi che ci siano orecchie che ascoltino permangono tutti. Che Dio la aiuti. Domine ad adiuvandum me festina!