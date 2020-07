Cardiochirurgia di Chieti, Stella (M5s): presentata richiesta di accesso agli atti alla Asl teatina

Chieti. Interviene nuovamente la consigliera regionale Barbara Stella, in quota Movimento 5 Stelle, sul reparto di Cardiochirurgia di Chieti in seguito alle ultime notizie di stampa che vedono il tribunale del riesame rigettare il ricorso, presentato dalla difesa del direttore dell’U.O.C. della Clinica cardiochirurgica del “SS. Annunziata” di Chieti. Gabriele Di Giammarco, primario del reparto, nelle settimane passate è stato interdetto sia dalla Asl teatina sia dall’Università G.D’Annunzio, poiché indagato per falso ideologico e truffa ai danni di un ente pubblico.

“Ho chiesto pubblicamente, in una nota stampa, sia all’assessore Verì che al direttore generale Schael quali fossero i risultati dell’indagine interna, effettuata in seguito al riscontro, da parte dello stesso D.G., di evidenti criticità all’interno del reparto di Cardiochirurgia, tali da minarne la piena funzionalità dello stesso”, sottolinea la consigliera regionale Barbara Stella, “dopo quasi un mese dalla mia richiesta, non ho ricevuto alcuna risposta da parte di entrambi gli interlocutori. Pertanto porterò nuovamente il caso in consiglio regionale presentando un’interpellanza all’Assessore Verì e contestualmente procederò con una richiesta di accesso agli atti alla Direzione Generale della Asl 02”.

“Questo è il momento di mantenere ancora alta l’attenzione a riguardo”, prosegue la pentastellata, “comprendere e analizzare quanto riportato negli audit effettuati sulla Cardiochirurgia di Chieti, sono sicura che permetterà di intraprendere le scelte migliori per il benessere degli operatori sanitari e soprattutto per i pazienti. La giunta regionale e il direttore generale”, conclude Barbara Stella, “hanno il dovere di adoperarsi al più presto per restituire all’area teatina un reparto efficiente e di altissimo livello”.