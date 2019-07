Carenza di sangue, la Croce Rossa lancia l’ appello per le donazioni. Nell’Aquilano manca il gruppo zero negativo

L’Aquila.Grave carenza di sangue in Abruzzo, in particolare il gruppo zero negativo in

provincia dell’Aquila. Per far fronte alla situazione le associazioni del territorio invitano a donare. La Croce Rossa rivolge un appello a donatori abituali e potenziali affinché contribuiscano a incrementare le scorte di sangue. Informazioni sul portale realizzato con il ministero della Salute www.donailsangue.salute.gov.it. Per donare occorre un’età tra 18 e 65 anni, peso maggiore di 50 kg e non aver assunto farmaci antinfiammatori negli ultimi 5 giorni, antibiotici e antistaminici negli ultimi 15 giorni. Si può donare anche dopo aver fatto una colazione leggera, un’ora prima del prelievo.

“I pazienti purtroppo non vanno in vacanza” sottolinea Paolo Monorchio, portavoce del Civis, coordinamento Associazioni e Federazioni nazionali dei donatori nonché referente nazionale della Croce Rossa. Per informazioni: Unità di Raccolta Sangue della Cri L’Aquila 0862-766365, centroraccoltasangue@abruzzo.cri.it