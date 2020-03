Caritas Chieti: cibo a domicilio ai non autosufficienti per contrastare emergenza covid

Chieti. Riapre dopo una settimana di chiusura il Centro Caritas di Chieti per la consegna del pacco spesa con i viveri di prima necessità e, novità, un buono per fare la spesa nei punti vendita Eurospin.

Per avere il pacco spesa ed il buono bisogna dimostrare di avere una reale situazione di difficoltà economica” spiega la coordinatrice dei servizi della Caritas diocesana di Chieti Stefania Menna: la Caritas di Via Arniense sarà aperta da domani due volte a settimana, il martedì ed il venerdi dalle 8.30 alle 11.30. Per chi invece non può uscire di casa, consegniamo a domicilio grazie alla rete creata con il COC del comune, con i Volontari della Capanna di Betlemme e agli alpini dell’ANA.

Per prenotare la distribuzione a domicilio, riservata alle urgenze e alle persone non autosufficienti, la Caritas di Chieti è contattabile al numero 393.6243636″. Il pacco è composto da generi alimentari di prima necessità tra cui latte, uova, farina, carne. Ciò di cui si ha bisogno e non è presente nel pacco potrà essere acquistato utilizzando il buono che viene consegnato insieme al pacco.

Il servizio di consegna a domicilio del pacco spesa viene svolto per i casi più urgenti in tutta la diocesi: oltre Chieti, anche Bucchianico, Gurdiagrele ed il territorio diocesano, mentre le persone autosufficienti devono recarsi al Centro di distribuzione Caritas di Via Arniense.