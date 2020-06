Caroselli (PD): finanziamenti Asse attrezzato grazie a giunta regionale di D’Alfonso

Pescara. “È davvero singolare questo vagambondismo comunicativo praticato del centro-destra pescarese sull’allungamento dell’Asse attrezzato fino al porto. Hanno sempre sostenuto che si trattava di fondi inesistenti e adesso ne rivendicano il merito”. Lo afferma Antonio Caroselli, segretario del circolo PD di Pescara Portanuova, che interviene nella vicenda riguardante la nuova viabilità nella città di Pescara.

“Ci vuole una bella faccia di bronzo per far finta di non sapere che l’opera infrastrutturale è stata resa possibile dalla giunta di centro-sinistra D’Alfonso, grazie agli accordi vincolanti firmati con Anas il 23 settembre 2015 per la copertura finanziaria e per l’abbattimento dello svincolo a ‘trombetta’ della Circonvallazione che sovrasta la Pineta sud, alla delibera di giunta n.310 del 2015, e alla delibera CIPE n.25 del 2016 con la quale è stato approvato il piano operativo e lo stanziamento dei 15 milioni di euro per i lavori di allungamento dell’asse attrezzato”, spiega il giovane segretario dem. “fortunatamente la comunicazione, per quanto creativa, resiste il tempo di un click se non supportata dalla verità dei fatti”.