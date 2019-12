Case popolari, Marsilio: Governo giallo-rosso frena azione Abruzzo, cantonata e pregiudizio politico

Marsilio chiarisce che la richiesta non riguarda i rifugiati, e chi proviene da stati in situazioni particolari, dove c’è la guerra, ad esempio, e dove dunque oggettivamente difficile produrre questa documentazione”. Sul secondo aspetto contestato “abbiamo previsto”, spiega ancora Marsilio, “un punteggio aggiuntivo a chi risiede da almeno dieci anni sul territorio, non importa se italiano o straniero Per il Governo questo sarebbe addirittura incostituzionale perché discriminatorio. E anche questa è una tremenda cantonata, perché come spieghiamo nelle controdeduzioni, questa premialità era prevista pure nella legge sulle case popolari, approvate dal centrosinistra in Regione. Ed anche in una norma del Comune della progressista e di sinistra Firenze. Noi facciamo lo stesso, ma siamo xenofobi”. Infine il terzo punto: “abbiamo stabilito che chiunque ospiti in modo continuativo e non episodico nella sua abitazione popolare persone che sono state colte in fragranza di reato, perdono il diritto. Questo per evitare che case popolari diventino centrali di spaccio, per poter cacciare con più facilità i criminali. Sarebbe un’indebita ingerenza, visto che la materia è di competenza dello Stato. Ma anche questa è una cantonata”, conclude il governatore d’Abruzzo, “visto che anche le precedenti norme abruzzesi prevedevano misure simili, noi abbiamo allargato solo la tipologia dei reati, e non sono mai state impugnate”.