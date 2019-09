Centrale unica Asl, Paolucci (Pd) replica a Taglieri e Smargiassi (M5S): dai 5 stelle scemenze senza fondamento

Pescara. “Sulla centrale unica della Asl i consiglieri regionali pentastellati tornano a vestire i panni di ispettori per fare propaganda spicciola ai danni della comunità”. Commenta così il capogruppo del Partito democratico in Consiglio regionale Silvio Paolucci, la visita ispettiva effettuata dai pentastellati regionali Francesco Taglieri e Pietro Smargiassi nella centrale unica della Asl. “Stavolta vogliono far credere che il sottoscritto abbia perpetrato uno sperpero di oltre un milione di euro sui locali della centrale unica”, tuona Paolucci, “attacco come al solito personale su cui mi riservo di intervenire e fatti inverosimili, smentiti dalle carte che loro fanno finta di non conoscere solo per colpire la persona e il partito”.

“Nel merito la situazione è questa”, illustra il capogruppo del Pd in Regione Abruzzo, “la riorganizzazione delle centrali uniche non solo è prevista dal decreto Lorenzin, ma ampiamente confermata dalla ministra pentastellata Giulia Grillo e dal precedente governo 5 stelle-Lega. Si tratta di un provvedimento contemplato nel quadro normativo per dare risposte più appropriate e migliori all’utenza, che a seconda della patologia verrebbe così velocemente indirizzata nel luogo più consono e che può intervenire meglio”.

“Peraltro la somma spalmata su vent’anni”, sottolinea, “rappresenta dunque una locazione che sembra davvero contenuta di esercizio in esercizio- 40mila per Asl – è stata definita dai vari tecnici, dirigenti e funzionari degli Enti competenti e giammai da un partito politico o da un assessore. E l’affermazione volta a far credere che sia stato io ad aver definito prezzi ed esborsi, sia pure indiretta, è ai limiti della querela”.

“Ma questa voluta confusione”, prosegue Paolucci, “creata solo per gettare fumo negli occhi degli abruzzesi per ragioni che davvero ignoro, omette peraltro di dire che la Regione è al cento per cento proprietaria delle aziende sanitarie, così come dell’aeroporto e che, pertanto, ci sarebbe una contenuta locazione fra enti di totale proprietà della Regione. Dunque, chiedo: quale sarebbe lo spreco?”.

“Quanto ai ritardi dell’attuazione dei programmi della passata legislatura”, conclude il consigliere di centro sinistra Silvio Paolucci, “occorrerebbe piuttosto chiedere lumi all’attuale governo regionale, anche perché l’inerzia potrebbe anche nutrire l’idea di cambiare programmazione, ed è un’intenzione che ci preme conoscere. In modo fermo rimando al mittente non solo queste accuse, ma anche il provocatorio e voluto meccanismo di ignorare elementari dati informativi, che contraddistingue tale modo di portare avanti l’iniziativa politica, in un momento in cui è la politica stessa a indicare altre strade per dare risposte ai cittadini”.