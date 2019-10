Centrosinistra a Boccia: sì al metodo e al merito delle scelte del nuovo Governo per attuare l’autonomia differenziata delle Regioni

L’Aquila. “Al ministro Boccia abbiamo chiesto attenzione anche con riguardo al sempre più vistoso scadimento della qualità legislativa delle Regioni e sulle principali emergenze dell’Abruzzo nel rapporto con l’esecutivo nazionale, questi i temi portati all’attenzione del ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boccia durante l’incontro da lui avuto con i consiglieri di centrosinistra in Consiglio Regionale e del M5S . Dopo la conferenza istituzionale con il Presidente della Regione e la maggioranza, il ministro si è intrattenuto con i consiglieri del Gruppo PD, Legnini Presidente e Abruzzo in Comune per raccoglierne le istanze e allargare il confronto sul tema del regionalismo differenziato, argomento centrale della sua visita in Abruzzo.

“Abbiamo voluto ribadire a Boccia che aderiamo convintamente all’impostazione che lui ha impresso a questo delicatissimo tema – così Giovanni Legniniche ha introdotto l’incontro con il Ministro – in particolare alla decisione di approvare prima una legge che definisca i livelli essenziali delle prestazioni (LEP) e i fabbisogni standard e solo dopo, entro una cornice di certezza valida per tutte le regioni, concludere il negoziato con ciascuna di esse. Riteniamo che sia questo il giusto modo di procedere e non quello preteso dalle regioni Lombardia e Veneto: stabilire criteri chiari sui servizi essenziali da erogare e sul costo degli stessi, in modo da assicurare le stesse opportunità per tutti su istruzione, sanità, infrastrutture ed altro ed evitare di spaccare il Paese a discapito del mezzogiorno. Solo così si attuano tutti i principi della nostra Carta Costituzionale. Abbiamo inoltre voluto porre l’attenzione sulla pessima qualità della legislazione regionale, affinché si produca una svolta contro l’eccessiva frammentazione dell’attività legislativa delle regioni, sulla necessità di recupero della qualità dei testi normativi, emanati troppo di frequente in contrasto con i principi costituzionali. In Abruzzo abbiamo toccato il fondo in questi mesi con il sistematico stravolgimento del procedimento legislativo, come quotidianamente stiamo facendo rilevare durante i lavori del Consiglio e delle Commissioni”.

“Il lavoro messo in campo e la condivisione che Boccia sta facendo sul tema è sicuramente più vicino alla nostra visione sul regionalismo a cui per scelta non aderimmo durante il precedente governo del centrosinistra – aggiunge il capogruppo PD Silvio Paolucci– L’occasione è servita anche a proporgli quale esponente di governo alcuni temi di cui investire l’esecutivo nazionale. E’ urgente la definizione del piano economico finanziario per la messa in sicurezza delle autostrade abruzzesi e, restando in tema, a tal proposito è necessario anche adottare provvedimenti per evitare ulteriori aumenti delle tariffe che ciclicamente tornano all’ordine del giorno e che dovrà essere risolto, perché si tratta di una situazione che non può restare sospesa e perché gli aumenti previsti renderebbero le nostre autostrade le più care d’Italia. Urgente è anche la nomina del commissario per il Gran Sasso che è ferma, come ferma è ancora la ricostruzione, uno stallo che i territori non possono assolutamente permettersi e che rappresenta un’ipoteca anche allo sviluppo delle aree interessate, nonché un freno alla crescita della regione che deve invece avere la possibilità di sfruttare tutte le opportunità che si presentano”.