Cgil e Uil: mobilitato personale Villa Dorotea dopo che proprietà ha trascurato richieste dei sindacati

L’Aquila. “Le scriventi OO.SS., comunicano che a seguito di richieste di incontro urgenti con la Proprietà della RSA e del CDR Villa Dorotea, con la ASL 1 Avezzano Sulmona L’Aquila e con l’assessore regionale alla Salute per discutere della gravosa carenza di personale delle predette strutture sanitarie (da informazioni in nostro possesso il personale in servizio risulta essere carente o addirittura sotto il livello minimo richiesto dal manuale di accreditamento della Regione Abruzzo) e rilevato che a distanza di oltre 10 giorni dalla richiesta stessa non è stato ricevuto alcun cenno di riscontro” annunciano in un comunicato stampa Cgil e Uil L’Aquila.

“Visto il protrarsi della gestione emergenziale legata al COVID 19 che si sovrappone al periodo di ferie estive e che non risultano azioni finalizzate alla integrazione/sostituzione del personale ivi in servizio atte a scongiurare negative ripercussioni in capo ai lavoratori oltreché alla qualità del servizio stesso (che ricordiamo essere svolto in regime di accreditamento con il Servizio Pubblico) indicono lo stato di agitazione delle lavoratrici e dei lavoratori della Struttura Sanitaria Villa Dorotea, atto ad individuare idonee soluzioni che possano scongiurare negative ripercussioni in capo ai lavoratori e lavoratrici oltreché alla qualità del servizio erogato” concludono i sindacati.