CGIL visita carcere di Pescara: allarmati per grave carenza di poliziotti penitenziari

Pescara. Una delegazione di dirigenti sindacali FP CGIL ha effettuato, in data odierna, una visita alla Casa Circondariale di Pescara per verificare le condizioni lavorative e logistiche in cui opera il personale di Polizia Penitenziaria. A riferirlo sono Enrico Sodano Segretario FP CGIL Pescara e Giuseppe Merola Coordinatore Regionale FP CGIL Abruzzo Molise – Polizia Penitenziaria, che tornano a lanciare l’allarme sulla grave carenza di poliziotti penitenziari (quasi quaranta unità) e per i relativi sovraccarichi di lavoro per il personale attualmente in servizio, tenendo anche conto dell’interessante presenza di detenuti psichiatrici e tossicodipendenti che potrebbero, come già avvenuto in passato, compromettere l’ordine e la sicurezza.

La situazione è seria e preoccupante, continuano i sindacalisti, e assolutamente non possiamo sottovalutare il problema, affidandoci sempre agli sforzi ed ai sacrifici posti in essere dalle poche lavoratrici e dai pochi lavoratori che sono chiamati a soccombere in tanti compiti e assegnati contemporaneamente su più posti di servizio. Abbiamo coinvolto il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria e la Direzione Generale ASL Pescara, chiosano Sodano e Merola, affinché vi sia una congrua perequazione di poliziotti penitenziari e operatori del SerT, visto che vi è costantemente un solo medico e una psicologa una volta a settimana.

“La situazione generale del penitenziario pescarese è discretamente migliorata e si registra un’aria più serena, rispetto a qualche mese fa, nonostante il recente episodio di evasione e di diverse aggressioni ai poliziotti penitenziari, ma continueremo a lottare affinché venga tutelata la dignità ai nostri lavoratori. Servono incrementi di risorse umane, ci sono pochi poliziotti penitenziari” concludono.