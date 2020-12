Chi è Casadilego, la giovanissima abruzzese che ha trionfato a X Factor 2020

Montorio al Vomano. Ha 17 anni, è originaria di Montorio al Vomano e ieri ha vinto la 14esima edizione di X Factor.

Casadilego, nome d’arte di Elisa Coclite, è una giovanissima abruzzese che ieri ha festeggiato su Sky la sua vittoria musicale sul palco di X Factor. Capelli da fatina verdi e azzurri e sguardo che rapisce, nella finale ha cantato, nella manche dei duetti con i giudici, Stan di Eminem feat Dido con Hell Raton, poi Kitchen Sink dei Twenty One Pilots, xanny di Billie Eilish e A case of you di Joni Mitchell nella manche del best of.

Nata in provincia di Teramo la 17enne abruzzese ha conquistato il pubblico da casa che l’ha sempre apprezzata, sin dalle Audition, per la sua voce emozionante e il suo talento. Cosa spesso sottolineata dai giudici Hell Raton, suo coach nell’esperienza, Emma Marrone, Mika e Manuel Agnelli.

Ha studiato pianoforte classico e suona anche la chitarra. Si è esibita suonando entrambi gli strumenti ai live del talent-show. Il suo nome d’arte viene da una canzone del suo idolo Ed Sheeran. La sua cover di Lego House è presente nel suo primo Ep che è uscito a mezzanotte. “Oltre questo, però, Casadilego è reminderMi ricorda tutti i giorni che il futuro, come il presente, sono impermanenti e che la vita è come una casa di lego. I mattoncini che si mettono si devono togliere, per raccoglierne degli altri”.