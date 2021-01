Chiarimenti sul nuovo decreto covid: Abruzzo in fascia gialla sabato, arancione da domenica

L’Aquila. Il nuovo Dpcm entrerà in vigore da domani, sabato, e prevederà che le nuove fasce siano applicate dal giorno di domenica. La precisazione è d’obbligo vista la poca chiarezza delle comunicazioni ufficiali e le numerose richieste arrivate alla redazione di ristoratori e cittadini in dubbio su cosa si potrà fare o meno domani.

Per quanto riguarda la giornata di domani, sabato, le regioni rimarranno nella fascia in cui si trovano attualmente. Quindi l’Abruzzo nella giornata resterà nella fascia gialla e non in quella arancione prevista nel vecchio Dpcm nei giorni di weekend. Questo perché il vecchio Dpcm è già stato superato dal nuovo decreto che entrerà in vigore da domani (sabato).