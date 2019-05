Chieti, associazione Cuochi Valle del Sangro organizza un corso di formazione dedicato a grani e farine

Villa Santa Maria. Si terrà martedì 7 maggio, al grande Albergo Abruzzo di Chieti il corso di formzione “Una pasta nuova da grani antichi”, organizzato dall’associazione “Cuochi Valle del Sangro”.

L’iniziativa, che è a ingresso gratuito ed aperta a tutti, professionisti e non, ha la finalità di proporre una serie di paste fresche realizzate con farine integrali e non e grano saraceno. Sono circa 50 gli iscritti al corso che sarà tenuto dallo chef Ivano Pallotta del ristorante “Il Boscaiolo” di Castel di Sangro e che inizierà alle 15.00 con l’illustrazione delle farine e la preparazione dei piatti; a seguire ci sarà la degustazione delle paste realizzate. “Questo è il primo di una serie di eventi ad ingresso gratuito proposti dall’associazione” spiega il presidente Giuseppe Finamore “che hanno la finalità di far avvicinare anche i non professionisti al mondo della cucina. La volontà è quella di estendere il più possibile la visibilità della nostra realtà associativa a tutta la provincia”.

L’associazione, che ad oggi conta circa 110 soci, nasce ufficialmente nel 1978 con la costituzione a Villa Santa Maria dell’A.R.C.A. (Associazione Regionale Cuochi d’Abruzzo) con giurisdizione su tutte e quattro le province e aggregata all’organismo nazionale ufficiale della F.I.C. (Federazione Italiana Cuochi). Ma le origini storiche dei primi movimenti di aggregazione tra cuochi sul territorio sono molto più lontane e risalgono alla vigilia del primo conflitto mondiale, quando, grazie all’intuizione del maestro Luigi Pavia e di alcuni suoi stretti collaboratori come Nicola Spaventa, nasce nel 1914 il S.A.C.I.A., il sindacato d’Arte Culinaria e Impiegati d’Albergo.

Era una sorta di società di “mutuo soccorso” che aveva la prerogativa di andare incontro alle necessità occupazionali dei soci, appartenenti tutti alla categoria dei cuochi e del personale d’albergo in genere. Fungeva da centro di smistamento delle offerte lavorative che arrivavano in sede, sia col rito ufficiale che con l’interessamento dei diversi iscritti. Ed è nello stesso periodo che comincia a farsi forte tra i cuochi il culto per San Francesco Caracciolo che diventa sempre più il riferimento spirituale dell’intera categoria.