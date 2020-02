Chieti capitale del karate, più di mille atleti in città per due competizioni. Attesi i campioni mondiali di Brasile 2019

Chieti. “Chieti capitale del karate: sabato 8 e domenica 9 febbraio, al PalaTricalle “Sandro Leombroni” di Chieti si disputerà, per la prima volta per il capoluogo teatino, il “Grand Prix Nazionale d’Abruzzo” e il “Trofeo delle Regioni”, due giornate dedicate completamente a competizioni nazionali, con oltre cento società sportive provenienti da tutta Italia e un migliaio di atleti”. Lo annuncia l’assessore allo sport di Chieti, Antonio Viola. “I due eventi sportivi dedicati alle arti marziali, tra i più prestigiosi del 2020, sono organizzati dalla Federazione Italiana Karate, in collaborazione con il comitato regionale Abruzzo, con il patrocinio del comune di Chieti. Tra gli sportivi attesi nel capoluogo teatino anche i campioni mondiali di Brasile 2019”. L’8 febbraio, le competizioni del “Grand Prix” inizieranno alle 12, quelle del “Trofeo delle Regioni” alle 18. Il 9 febbraio, il “Grand Prix” inizierà alle 8, il “Trofeo” alle 13.30. L’ingresso al pubblico è gratuito.

Il “Grand Prix Nazionale d’Abruzzo”, con oltre 700 iscritti appartenenti a circa un centinaio di società sportive provenienti da tutta Italia, è riservato esclusivamente ai tesserati FIK, dalla categoria Speranze (10-11 anni) fino ai Veterani (60 anni). La gara è valevole per la graduatoria “azzurrabili”, nella quale verranno assegnati agli atleti classificati ai primi posti, i punteggi che concorreranno a stilare la classifica per comporre le squadre nazionali FIK.

Il “Trofeo delle Regioni” è una gara a rappresentative regionali alla quale parteciperanno quasi tutte le regioni d’Italia: per ogni regione perverranno squadre selezionate e iscritte unicamente dai comitati/delegati regionali. L’Abruzzo parteciperà con ben 7 squadre, tra maschili e femminili, che gareggeranno nelle due specialità “kata” (forma) e “kumite” (combattimento).

Le squadre regionali che rappresenteranno l’Abruzzo sono formate da atleti selezionati e convocati dalle seguenti società sportive: A.S.D. Sagittario (Bellante); A.S.D. Centro Karate Shotokan (Bucchianico); A.S.D. Universo Abruzzo (Chieti); Polisportiva Accademia dello Sport A.S.D. (Chieti); A.S.D. Energia In Movimento (Collecorvino); Vir Mentis (C.K.S. Fara Filiorum Petri) Fara Filiorum Petri; A.S.D. Karate Club F.S.M. (Fara San Martino); A.S.D. Accademia Karate Shotokan (Guardiagrele); A.S.D. Daito Ryu Aikibudo Italia (L’Aquila); A.S.D. Team Karate Ortani (Montesilvano); A.S.D. Unions Of Energy Karate (Montesilvano); Scuola Karate Italia A.S.D. (Mosciano Sant’Angelo); A.S.D. Cobra Kai Karate Goju Ryu (Sulmona); My Gym Wellness S.S.D. (Torre De’ Passeri).

Gli sportivi abruzzesi convocati sono: Lorenza Iacovoni, Michela Baldini, Alessandra Campanaro, Francesca Candeloro (squadra kata seniores femminile); Riccardo Di Crescenzio, Alessandro Maraessa, Francesco Di Sante (squadra kata seniores maschile); Noemi Fiorà, Sofia Di Pancrazio, Violetta Damiani, Alessandra Rossoli (squadra kata juniores femminile); Valeria Marconi, Carmen Stan Raluca, Anastasia Del Colle, Sofia Marusco (squadra kata cadetti femminile); Manuel Di Pancrazio, Cristian Anitei, Federico Lelii (squadra kata cadetti maschile); Leonardo Monti, Stefano Tatonetti, Marco Galliani, Giuseppe Mascioli (squadra kumite cadetti maschile); Alessandro Danesi, Luca Calabrese, Giulio Adorante (squadra kumite juniores maschile). La rappresentativa, inoltre, sarà condotta da: Francesco Andrenacci (direttore centro sportivo regionale); Orazio Di Zio e Paolo D’Alessandro (coach specialità kumite); Stefania Visciano e Gisella Mascioli (coach specialità kata).

Tra gli atleti di spicco internazionale attesi in città, Alessandro Maraessa, Noemi Fiorà, Sofia Di Pancrazio, Violetta Damiani, Valeria Marconi, Manuel Di Pancrazio e Alessandro Danesi. Sono i vincitori delle medaglie d’oro, d’argento e bronzo ai campionati mondiali IKU che si sono svolti lo scorso ottobre in Brasile.

“Siamo onorati di poter ospitare a Chieti un evento così importante” ha affermato l’assessore Viola. “Spero che gli atleti, le famiglie e i tecnici possano apprezzare la nostra città, godendone l’ospitalità”.

“Grazie alla piena disponibilità del comune di Chieti e alla splendida struttura sportiva del PalaTricalle “Sandro Leombroni”, la F.I.K. ha potuto organizzare al meglio l’evento” ha affermato Gianni Visciano, presidente Federazione Italiana Karate – comitato regionale Abruzzo. “A tal proposito è stata appositamente creata una conveniente convenzione con le strutture ricettive site nel comune di Chieti e nelle aree limitrofe, dando così impulso economico alla città in un periodo di bassa stagione. Numerosi alberghi e bed & breakfast hanno riferito di essere sold-out grazie alle prenotazioni di atleti, genitori, allenatori, ufficiali di gara, dirigenti. La F.I.K. ha lavorato al massimo per garantire uno spettacolo eccezionale a tutti i cittadini che vorranno assistere alle gare e, al tempo stesso, appassionare qualche futuro karateka”.