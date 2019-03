Chieti, Di Felice: al via la messa in sicurezza di Via Carusi, saranno sistemati anche i sottoservizi

Chieti. Raffaele Di Felice, Assessore ai Lavori pubblici, comunica che questa mattina sono partiti i lavori di messa in sicurezza e sistemazione dei sottoservizi in via Carusi. L’importante arteria pedonale aveva infatti subito rotture idriche e cedimenti viari in più punti dopo le abbondanti precipitazioni dello scorso agosto.

I lavori sono stati affidati alla ditta Cogema Srl per conto della Chiavaroli Costruzioni, in collaborazione con Aca per gli interventi sui sottoservizi.

“Oltre alla messa in sicurezza stradale, che prevede lo smantellamento della pavimentazione esistente, verranno effettuati interventi sui sottoservizi, eseguiti la demolizione e il rifacimento del massetto di sostegno, per poi procedere alla regimentazione delle acque che da viale Europa portano all’innesto con via Quarantotti. Saranno poi sistemati i sottofondi di costipazione e a completamento verrà eseguita la posa in opera dell’asfalto” dichiara l’Assessore Di Felice. “Gli interventi procederanno con la massima celerità da parte della ditta affidataria che, proseguendo gradualmente nei lavori, valuterà l’esistenza o meno di altre problematiche nel corso degli scavi. Al momento il tratto stradale è interdetto al passaggio pedonale”.