Chiusura teatro Marrucino, domenica sit-in di solidarietà con Arga e Contribuenti Abruzzo

Chieti. Domani sera, dopo l’evento la ‘Notte dei Ricercatori’, il Teatro Marrucino chiuderà i battenti, non per suo demerito, ma per i mancati trasferimenti economici, previsti e non assegnati, da parte della Regione Abruzzo”. Così Donato Fioriti, vice presidente nazionale vicario Unaga (FNSI), Ugo Iezzi , vicario Arga Abruzzo, Ernesto D’Onofrio, direttore Contribuenti Abruzzo, che hanno annunciato per domenica 30 settembre, alle ore 10, un sit in di solidarietà davanti al Teatro Marrucino di Chieti.

“Le chiacchiere stanno a zero”, sottolineano Fioriti, Iezzi e D’Onofrio, “ed i tempi si sono conclusi, il Teatro

Lirico Marrucino, perla d’Abruzzo, viene umiliato e portato alla chiusura. E’ inaccettabile, non giustificabile ed

autolesionistico per la regione intera”. “In ogni caso”, conclude Fioriti, “porteremo ai livelli nazionali quanto

accade a Chieti ed in Abruzzo e stiamo valutando un’azione specifica di sollecito e diffida verso la regione

Abruzzo, presa in esame dal team legale congiunto Arga Abruzzo-Contribuenti Abruzzo, coordinato dagli

avvocati Luigi Di Alberti e Patrizia Pennese. Speriamo, però, di non dover arrivare a tanto e ci affidiamo, al

momento, alla sensibilità del governatore Luciano D’Alfonso a cui rivolgiamo l’appello”.