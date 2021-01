Civitella Alfedena, spopola il video con “il re della foresta” che passeggia tra i vicoli del paese

È diventato virale, rimbalzando prima da una bacheca Facebook a un’altra e poi finendo nei tg e nelle trasmissioni ambientaliste di tutta Italia, il video di Pietro Santucci, accompagnatore di montagna (Guide Alpine Abruzzo) e educatore Ambientale (Ente Parco Naz. d’Abruzzo), registrato ieri sera, 5 gennaio 2021, a Civitella Alfedena.

“Che finale di giornata!”, ha scritto nel suo post Santucci, che già in passato ha regalato alle rete immagini straordinarie dei paesaggi del parco nazionale d’Abruzzo, “e se a un certo punto decidi di uscire per spalare un po’ di neve e come per magia ti appare in tutta la sua maestosità il Re della foresta, cosa puoi desiderare di più?”.

Il video è stato registrato alle 21.45, quando il silenzio del paese avvolgeva tutti i suoi vicoli.

Tra questi è spuntato lui, con la sua bellezza maestosa: un affascinante esemplare di cervo che ha proseguito per la sua passeggiata senza alcun timore della presenza umana, sicuramente discreta e non invasiva degli spazi necessari agli animali selvatici, anche quando capita di incontrali nei centri abitati.