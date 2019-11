Coldiretti, mercati Campagna amica in festa per l’olio nuovo, tornano degustazioni e laboratori sull’olio evo abruzzese

Grandi e piccini si sono riuniti questa mattina nei mercati di Campagna Amica di Pescara e Teramo per la festa dell’olio, promossa da Coldiretti. Tra gli obiettivi dell’iniziativa aiutare i consumatori a fare scelte di acquisto consapevoli con degustazioni guidate e consigli, per riconoscere il vero Made in Italy dalle etichette e fare le giuste scelte di abbinamento con i piatti serviti a tavola.

Nel mercato di Teramo , si sono susseguite degustazioni con gli imprenditori e le imprenditrici agricole che, nei panni di “tutor della spesa”, hanno aiutato i consumatori a riconoscere i sentori dell’olio nuovo. Stesso copione nel mercato pescarese di Campagna Amica, i tutor dell’olio e gli agrichef si sono impegnati con ricette ad hoc ma anche piccoli focus su extravergine ed alimentazione per conoscere il vero made in Italy. Sul bancone allestito dagli agricoltori, pane con olio nuovo ma anche olive in salamoia e patè per condire le bruschette, oltre ad insalate di legumi lessi.

“Un modo semplice – spiega Coldiretti Abruzzo – per promuovere i mercati di Campagna amica ed in particolare un prodotto agricolo di eccellenza che in Abruzzo conta un totale di circa 60mila aziende produttrici di cui 15mila che coltivano prevalentemente olivo, oltre 350 frantoi e tre Dop. Quella appena conclusa – sottolinea Coldiretti – è una annata decisamente positiva per qualità. Ma attenzione: il rischio di comprare olio che viene dall’estero spacciato per italiano è sempre in agguato. Il consumatore deve fare attenzione e verificare bene la provenienza”. Coldiretti Abruzzo avverte: “attenzione a cosa compriamo. Le precauzioni da prendere prima di “scegliere un olio” sono sempre almeno tre: 1) guardare con cura le etichette; 2) acquistare extravergini a denominazione di origine Dop, che hanno qualità garantita e standard certificati; 3) acquistare olio extravergine italiano direttamente dai produttori o nei mercati di Campagna Amica.”