Collecorvino, sicurezza stradale: firmata petizione da 250 residenti e manifestazione sotto il palazzo della Provincia

Collecorvino. Mettere in sicurezza i cittadini, con un marciapiede e telecamere per far rispettare agli automobilisti il limite di velocità, prima che possa accadere un incidente di grave portata. È questo il contenuto di una petizione, firmata da 259 cittadini, per realizzare il prima possibile interventi utili a proteggere i pedoni che ogni giorno percorrono Viale dei Pini dal civico 10 al civico 120 a Collecorvino. A chiedere l’intervento delle istituzioni competenti una rappresentanza di cittadini si è riunita sotto al Palazzo della Provincia di Pescara, con loro il Vicepresidente del consiglio regionale Domenico Pettinari, che ha spiegato: “Questa è una problematica di estrema urgenza, eppure non ha ancora trovato una soluzione definitiva. Parliamo di un tratto di strada che si presta a essere percorso ad alta velocità dalle auto, con una strettoia non adeguatamente segnalata in presenza di una curva pericolosa nei pressi di abitazioni. In compenso, non è presente alcun marciapiede, cosicché i pedoni, privi di qualsiasi protezione, sono costretti a camminare sul ciglio della strada, con tutti i potenziali pericoli che ne derivano. Abbiamo denunciato da settimane questi gravi disagi, con sopralluoghi e riunioni sia con i cittadini che col Presidente della Provincia di Pescara, che è anche Sindaco di Collecorvino. In mancanza di un’azione concreta, abbiamo deciso di venire qui e dare ancora più forza alla nostra sacrosanta richiesta”.

“È evidente che i cittadini non possano continuare a correre rischi. Per questo”, prosegue Pettinari,” la petizione chiede a gran voce la realizzazione di un marciapiede e l’installazione di telecamere che facciano da deterrente al superamento del limite di velocità posto a 50 km/h. A questo si può aggiungere anche l’installazione di colonne lampeggianti, con l’indicazione della velocità raggiunta per spronare i guidatori a fare ulteriore attenzione. Inoltre, chiediamo che venga nuovamente installata e resa visibile la fermata dell’autobus, mettendo quindi in sicurezza i cittadini che usufruiscono del servizio di trasporto pubblico”.

“Chiedo “, conclude Pettinari,”che il diritto alla sicurezza sia rispettato in pieno anche per gli abitanti delle aree interne. Troppo spesso, infatti, vediamo come il nostro territorio sia amministrato a velocità diverse, e a rimetterci sono sempre i cittadini che si trovano lontano dai grandi centri abitati. Questo non è più tollerabile perché, è sempre bene ricordarlo alle istituzioni, non esistono cittadini di Serie A e cittadini di Serie B. Io sarò sempre al fianco di tutti i cittadini, senza distinzione di territorio, aiutandoli giorno e notte per dare soluzione ai problemi. Adesso però mi aspetto che le richieste di queste centinaia di persone siano finalmente prese in carico e ascoltate, portando risposte efficienti il prima possibile”, conclude.