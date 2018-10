Collegamenti Abruzzo-Croazia, Lolli convoca riunione urgente per discutere il bando e accelerare i tempi

Pescara. Superare con celerita’ le criticita’ emerse nel bando per “l’Affidamento dei servizi di trasporto marittimo tra l’Abruzzo e la Croazia, per il triennio 2019-2021”. E’ stato questo l’argomento dibattuto nel corso della riunione che il Presidente vicario Giovanni Lolli ha ritenuto di dover convocare con urgenza e alla quale hanno preso parte: per la Regione Abruzzo Enzo Del Vecchio, responsabile Ufficio Diretta Collaborazione Presidente, Maurizio Pagliaro ed Evelina D’Avolio del Dipartimento Infrastrutture, Ester Di Cino per il Dipartimento Turismo; per l’Autorita’ di Sistema Portuale, Marco Brugiapaglia; per il Comune di Pescara il consigliere Riccardo Padovano; per il Comune di Ortona il sindaco Leo Castiglione; per l’Autorita’ marittima di Pescara, il Capitano di Vascello, Enrico Macri’, ed il Capitano di Fregata Giuseppe Barretta; per l’Autorita’ marittima di Ortona, il Tenente di Vascello Adriana Prusciano; per la Camera di Commercio Chieti-Pescara, Bruno Santori.

Nel corso della riunione, sono state esaminate le possibili criticita’ ed interferenze che non hanno consentito la partecipazione di operatori alla gara, nonostante due di loro avessero richiesto e svolto il sopralluogo di rito, e che possono ostacolare la perfetta funzionalita’ nella gestione del servizio di trasporto marittimo che la Regione Abruzzo vuole attivare con la Croazia con un investimento di 2 milioni 400 mila euro comprendente anche la promo-commercializzazione del “Brand Abruzzo” a bordo e a terra nei mercati di riferimento. Con un cronoprogramma stringente e’ stato dato mandato all’Autorita’ di Sistema Portuale di redigere una scheda tecnica, riguardante i porti di Pescara e Ortona, con la quale si individuano le strutture ed i percorsi che le persone e le autovetture devono percorrere ai fini dello sbarco/imbarco, in grado di poter assicurare tutti i servizi di controllo che la normativa richiede.

Una valutazione assistita anche dalla competenza delle due Autorita’ marittime e che l’Autorita’ di Sistema Portuale portera’ all’attenzione della Regione Abruzzo al fine di riattivare il bando per l’individuazione dell’operatore cui aggiudicare il servizio. Unanime consenso alla celere prosecuzione dell’iniziativa e’ stata espressa da tutti i partecipanti alla riunione ritenendo la riattivazione del collegamento marittimo tra l’Abruzzo e la Croazia un necessario tassello alla evoluzione dell’economia regionale abruzzese, in un quadro d’insieme nella governance delle portualita’ ricadenti nell’Autorita’ di Sistema Portuale del Medio Adriatico.