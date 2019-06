Colpi di mortaio, bombe a mano e cingolati nel Parco del Gran Sasso. Poligono militare di Monte Stabiata sotto valutazione di Incidenza Ambientale

L’Aquila. Piovono colpi di mortaio ed altre armi da fuoco in un Parco nazionale e in una Zona di Protezione Speciale dell’Unione Europea, dove volano grifoni, aquile, falchi pellegrini. Succede a Monte Stabiata, vicino la frazione aquilana di Collebrincioni. Dopo tante proteste il Comando Militare Esercito Abruzzo L’Aquila. Piovono colpi di mortaio ed altre armi da fuoco in un Parco nazionale e in una Zona di Protezione Speciale dell’Unione Europea, dove volano grifoni, aquile, falchi pellegrini. Succede a Monte Stabiata, vicino la frazione aquilana di Collebrincioni. Dopo tante proteste il Comando Militare Esercito Abruzzo ha depositato la documentazione con lo Studio di Incidenza Ambientale che dovrà essere esaminata dal Comitato Valutazione di Impatto Ambientale della Regione Abruzzo, previo parere dell’Ente Parco del Gran Sasso e Monti della Laga. Cittadini, associazioni ed enti possono presentare osservazioni entro il 3 luglio.

Basterà leggere la descrizione fornita nel sito WEB della regione per capire quali possono essere gli impatti “ L’area addestrativa di Monte Stabiata è un poligono occasionale a cielo aperto. È gestito dal Comando del 9° reggimento alpini “L’Aquila” che a sua volta dipende dalla Brigata alpina Taurinense di stanza in Torino. Il poligono ha una superficie totale di circa 3378 ettari, di cui circa 2/3 del demanio e 1/3 appartenente a privati cittadini. Il poligono è ubicato a nord-nord est dell’abitato di L’Aquila, in località Collebrincioni e occupa una parte di Monte Stabiata, tra la frazione aquilana e i cosiddetti “Coppi di Aragno”, la montagna a sud di San Pietro della Jenca. Nel comprensorio di Monte Stabiata è possibile svolgere le seguenti attività, fino a livello di compagnia:

– lancio di bombe a mano;

– lezioni di tiro con armi portatili individuali e di reparto, diurne e notturne;

– tiri con mortai;

– esercitazioni a fuoco di plotone fucilieri appiedato, diurne e notturne, durante le quali vengono effettuate in combinazione le attività sopraelencate.”



La Stazione Ornitologica Abruzzese presenterà le proprie osservazioni contrarie ed auspica una vasta mobilitazione contro questa attività militare che dovrebbe essere considerata un vero e proprio anacronismo in un’area protetta nazionale. Pensare che un colpo di mortaio oppure il transito di mezzi cingolati sia sostenibile in un sito di valore internazionale per la biodiversità e la Natura in genere è un controsenso.