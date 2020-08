Combined Event Aterno Gas & Power Tennis Cup entra nel vivo, ecco i nomi dei concorrenti

L’Aquila. Da oggi giovedì 20 agosto entrano in campo i big nel combined event Aterno Gas & Power Tennis Cup.

Attesa per la ex 40 al mondo WTA femminile Greta Arn con l’italiana Martina Spigarelli 650 WTA. La testa di serie numero 1 del torneo maschile giocherà con l’Abruzzese Giulio Colacioppo 2.4 Mentre Raul Brancaccio 383 ATP neo campione d’Italia di seconda categoria giocherà con l’argentino Luciano Darderi 2.3. L’Abruzzese Giorgio Ricca 2.1 si giocherà l’accesso ai quarti con il giocatore romano

Federico Campana 2.2. Sul campo Aterno & Gas Power si avrà un match interessante tra Jacopo Berrettini 491 ATP (fratello di Matteo) e Daniele Spinnato 2.4. Nel frattempo la testa di serie numero 1 Fanny Stollar (1.10) 363 WTA è già arrivata nel capoluogo per preparare al meglio il torneo.

Oltre il prize money sono previsti ulteriori premi legati al territorio abruzzese grazie alla collaborazione con il Club Hotel Le Nazioni di Montesilvano, Reginella d’Abruzzo ed altre aziende commerciali. Infine, è previsto uno specifico Grand Prix del Comune dell’Aquila per il femminile e della Regione Abruzzo per il maschile di 500 euro ciascuno per i finalisti con migliore differenza

set e game. Ossia il giocatore e la giocatrice più performanti del torneo.