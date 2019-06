Come attrarre capitali esteri per investire in Italia, un marsicano nel prestigioso progetto “Invest in Italy”

Tagliacozzo. Si è svolto oggi il primo incontro del Progetto pilota promosso dall’Osservatorio Internazionale dell’Ordine dei Dottore Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma presso la sede dell’ICE-Agenzia di Roma con l’obiettivo di favorire l’attrazione degli investimenti esteri verso le PMI italiane. All’incontro erano presenti commercialisti rappresentanti territori appartenenti a diversi ordini professionali locali.

Per l’Abruzzo il dott. Augusto D’Alessandro; per la Calabria il dott. Antonio Bevacqua; per la Campania il dott. Vincenzo Capasso; per il Lazio il dott. Goffredo Hinna Danesi e il dott. Fabrizio Pescatori; per la Liguria il dott. Patrick Novembre; per la Lombardia il dott. Vincenzo Cristarella, il dott. Fulvio Portinari e il dott. Luca Savino; per il Molise la dott.ssa Giovanna Palermo Di Meo; per il Piemonte il Dott Andrea Ramoni e il dott. Andrea Barabino; per la Sicilia il dott. Mario Sugameli; per la Toscana il dott. Gianluca Ancarani, il dott. Giovanni Braccini, il dott. Alessandro Giusti, il dott. Giovanni Grazzini e il dott. Liban Varetti; per il Veneto il dott. Pierluigi Sterzi; per l’Umbria la dott.ssa Alessandra Granaroli, il Dott Roberto Guerrini per il Friuli Venezia Giulia insieme all’Avvocato Massimiliano Sammarco in rappresentanza dell’Odine degli Avvocati di Roma.

L’iniziativa nasce dall’idea congiunta del Direttore Scientifico dell’Osservatorio Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Prof. Giovanni Palomba, insieme agli Uffici “Partenariato Analisi Settoriali per gli Investimenti Esteri” e “Supporto Operativo agli Investitori Esteri” di ICE-Agenzia, ed ha consentito ai presenti di collegarsi in video conferenza con 11 desk e unit per l’AIE, presenti dagli Uffici ICE di Berna, Doha, Dubai, Istanbul, Londra, Mosca, Parigi, Pechino, Stoccolma, Tokyo e New York.

A seguito del confronto si è stabilito di avviare una call nazionale per l’individuazione di imprese rientranti negli obiettivi strategici di investimento provenienti dai Paesi sede degli uffici ICE-Agenzia interessati. Apprezzamento è stato espresso unanimemente da tutti i partecipanti per le indubbie opportunità correlate al progetto con positive ricadute sull’attività professionale dei commercialisti italiani che in questo modo potranno concorrere attivamente allo sviluppo dei progetti di internazionalizzazione delle aziende clienti.

Per il presidente dell’Osservatorio Internazionale dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, Filippo Maria Invitti “il progetto si inserisce nel quadro della pluriennale collaborazione avviata con ICE-Agenzia e che ha consentito di valorizzare il ruolo dei commercialisti quale cinghia di trasmissione tra le istituzioni e il tessuto economico del Paese”.

Il tavolo di lavoro avviato con questo primo incontro precederà le successive tappe con l’obiettivo di approdare entro il termine dell’autunno prossimo alla selezione dei progetti che consentiranno l’incontro diretto tra imprese italiane ed investitori stranieri.