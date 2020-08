Comunali di Chieti, candidato sindaco centrosinistra Ferrara: Giunta Marsilio taglia 12milioni al nostro Comune

Chieti. Accuse alla giunta regionale a trazione leghista di sottrarre risorse al territorio e alla città di Chieti sono arrivare questa mattina dal candidato sindaco del centro sinistra Diego Ferrara nel corso della conferenza stampa alla quale hanno partecipato i consiglieri comunali Luigi Febo, Enrico Raimondi e Chiara Zappalorto.

“Nella nuova riprogrammazione dei fondi strutturali ci sono tagli pesantissimi per Chieti: tutto questo è inaccettabile”, ha denunciato Ferrara. “Nelle scorse settimane il governo regionale guidato da Marco Marsilio ha deliberato dal Masterplan Abruzzo un taglio di 12 milioni per Chieti: ha cioè cancellato con un colpo di spugna il finanziamento destinato al collegamento veloce tra il campus universitario, l’ospedale clinicizzato e il centro cittadino. E non solo. Dei 9,3 milioni di euro tolti alla riqualificazione dei siti di interesse regionale legati all’inquinamento, c’è Chieti Scalo: cancellato anche questo finanziamento”. Secondo Ferrara, il candidato sindaco del centro destra Fabrizio Di Stefano ”dovrebbe chiedere conto ai suoi referenti leghisti alla Regione dei tagli al territorio e non fare finta di niente, addirittura rilanciando con promesse milionarie per la nostra città. La giunta regionale, a dispetto delle tante e mirabolanti assicurazioni avanzate in campagna elettorale, sta perpetrando un’opera di mortificazione del nostro territorio e in particolare di Chieti. Ho il sospetto fondato che Di Stefano voglia seguire la stessastrada, anzi la sta già seguendo”.