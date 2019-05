Comunali Montesilvano, il candidato De Martinis: Salvini torna in Abruzzo, vicepremier in visita il 9 maggio

Montesilvano. Il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, sarà in Abruzzo il prossimo 9 maggio. Mentre il programma è in via di definizione, è certo che Salvini sarà a Montesilvano. Lo ha annunciato il candidato sindaco per il centrodestra, Ottavio De Martinis, a margine dell’evento per l’inaugurazione del comitato elettorale e per la presentazione del programma e dei candidati.

I dettagli verranno forniti nei prossimi giorni. Salvini, secondo quanto spiegato il candidato sindaco, dovrebbe essere in città nel tardo pomeriggio.