Comunali Pescara: Masci, insieme ce la faremo ‘Un onore essere scelto dalla coalizione di centrodestra’

Pescara. Dopo l’incoronazione ieri sera al tavolo di Arcore, quale candidato del

centrodestra alle amministrative di Pescara del 26 maggio, Carlo Masci, a Roma per una convention di Forza Italia, ha espresso tutta la sua gioia per la candidatura con un post su Facebook. “Oggi è un giorno felice per me, ho il cuore pieno di commozione, mille pensieri che mi frullano nella mente, tanti volti che mi compaiono

davanti agli occhi, tante persone che voglio ringraziare abbracciandole e baciandole tutte, quelle che non ci sono più, ma sono sempre affianco a me nei miei ricordi, e quelle con cui condivido i giorni di sole e di pioggia, sempre con il sorriso sulle labbra.

Sì, perché la vita è così, quando meno te l’aspetti, ti riserva delle emozioni incredibili. Quale onore – scrive sulla sua pagina Facebook – per me essere stato indicato da Forza Italia, su segnalazione dell’amico Nazario, e scelto da tutta la coalizione di centro-destra come candidato sindaco di Pescara. La mia città, che amo visceralmente più di ogni altra cosa. Mi farò in quattro per essere all’altezza del compito che mi è stato affidato, per meritarmi la fiducia dei tanti amici che hanno creduto in me,

che in questi anni mi hanno stretto la mano per camminare insieme, sia nei momenti belli, sia quando si

addensavano nuvole nere sulle nostre teste. Una sfida lanciata con il cuore che batte a mille. Statemi vicino,

accompagnatemi in questa meravigliosa avventura, ho bisogno di tutti voi, del vostro entusiasmo, insieme ce la

faremo”.