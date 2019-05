Comunali Pescara, Masci: Lega motore della coalizione di centrodestra, giunta uscente scadente

“Dopo i risultati eccezionali ottenuti alle politiche e alle regionali, il 26 maggio è possibile cogliere due obiettivi, alle amministrative e alle europee, che ci consentirebbero di chiudere il cerchio di questa filiera e portare avanti quello che Salvini ha definito il progetto del buonsenso”. Ad affermarlo è Gianfranco Giuliante, commissario provinciale della Lega, presente questa mattina a Pescara.

Nella sala dei Marmi della Provincia, oltre ai candidati alle Europee, Antonello D’Aloisio ed Elisabetta De Blasis, e ai componenti della lista in corsa per le amministrative di Pescara, c’erano i consiglieri regionali Vincenzo D’Incecco, candidato alle comunali, e Luca De Renzis, insieme al professor Piergiorgio Landini, “figura importantissima per la Lega”, ha rimarcato Giuliante, “che per tutti noi è il Professore”. Lo stesso Giuliante ha portato i saluti del segretario regionale della Lega in Abruzzo, Giuseppe Bellachioma, alle prese con altri impegni elettorali.

“A Pescara il centrosinistra non è stato in grado di ripresentare lo stesso sindaco”, ha continuato il commissario provinciale della Lega, “ha dovuto cambiare perché la credibilità era in frantumi e non c’era un accordo”. “La Lega è invece compatta”, ha concluso Giuliante, “e punta a raggiungere quegli obiettivi di sicurezza e ridisegno di una città che oggi è oggettivamente la più importante d’Abruzzo”.