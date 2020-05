Concorsi scuola 2020 per docenti, sei alla ricerca di una valida preparazione?

Avezzano. Cerchi una valida preparazione per affrontare al meglio i concorsi docenti 2020? Le date per la presentazione delle domande sono ormai alle porte. Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei relativi bandi, è scattata la corsa alla soluzione più efficace per farsi trovare pronti il giorno delle prove. Sei tra coloro che sono alla ricerca ma non sai quale sia la scelta più giusta per te?

Per affrontare i concorsi docenti puoi affidarti alla scuola di alta formazione Sapere Aude di Avezzano. Ecco il perché.

In vista dell’avvicinarsi dei concorsi, Sapere Aude si è avvalso della collaborazione di un Ente specializzato in formazione per docenti online e promuove due tipologie di corsi:

Preparazione al concorso per docenti di Scuola Infanzia e Primaria Preparazione al concorso per docenti di Scuola Secondaria di I e II grado (primo e secondo grado)

“Il nostro obiettivo è quello di metterci nei panni delle persone e cercare non solo di capire ma anche di dare delle risposte ai loro bisogni”, ci ha raccontato l’amministratore unico Anna Maria di Gianfilppo, “pertanto Sapere Aude offre la possibilità di prepararsi in maniera adeguata in vista delle prove concorsuali, con la garanzia di ottimi risultati grazie all’elevato standard qualitativo adottato dalla nostra scuola. I corsi online saranno avvalorati dalla presenza di Dirigenti Scolastici che approfondiranno i diversi argomenti d’esame”.

Informazioni sul corso.

I corsi online sono di 400 ore per la scuola secondaria di I e II grado e di 110 ore per la scuola Infanzia e Primaria. La formazione verrà potenziata con Webinar di 90 minuti.