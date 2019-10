Condizioni meteo avverse, domani allerta gialla in alcune zone dell’Abruzzo. Ecco le aree interessate dal maltempo

Pescara. Il Centro Funzionale d’Abruzzo comunica che per la giornata di domani, giovedì 31 ottobre, è prevista CRITICITÀ ORDINARIA/ALLERTA GIALLA per RISCHIO IDROGEOLOGICO per TEMPORALI su ABRU-A (BACINI TORDINO-VOMANO), ABRU-B (BACINO DELL’ATERNO), ABRU-C (BACINO DEL PESCARA) e ABRU-E (MARSICA); previsto CODICE VERDE (ASSENZA DI FENOMENI SIGNIFICATIVI PREVEDIBILI) su ABRU-D1 (BACINO ALTO DEL SANGRO) e ABRU-D2 (BACINO BASSO DEL SANGRO).

Si invitano i Comuni delle zone di allerta in cui è prevista criticità a prestare particolare attenzione e a mettere in atto le azioni previste dal Piano di Emergenza Comunale, in special modo nelle zone in cui sono presenti movimenti franosi in atto e sulle aree percorse da incendi.