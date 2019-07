Consegnate 8 casette Sae a Cagnano Amiterno, Marsilio: segnale di speranza per il futuro dei residenti

L’Aquila. Il quattordicesimo lotto funzionale – Cagnano Amiterno, di complessive 12 SAE, è costituito da un unico insediamento in località S. Cosimo. Otto di queste sono state consegnate oggi pomeriggio alla presenza del presidente della regione, Marco Marsilio, dell’assessore regionale, Guido Liris, del vicepresidente del consiglio regionale Roberto Santangelo, e del sindaco di Cagnano amiterno, Iside Di Martino.

“La consegna di queste case rappresenta un segnale di speranza per il futuro”, ha detto il presidente Marsilio, “l’obiettivo vero è il rientro dei residenti nelle loro case. Come Regione faremo in modo che questa sia una soluzione di passaggio, un piccolo passo verso una comunità che si ricostituisce”. Per la sistemazione abitativa conseguente gli eventi sismici del 2016 e 2017, sulla scorta della normativa speciale di settore, la regione Abruzzo ha aderito all’Accordo Quadro1238/2016, discendente da gara Consip, sottoscritto tra il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ed il fornitore RTI (Modulcasaline S.p.A. – mandataria, Nav-SYstem S.p.A.- mandante) per la per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi.

Al momento sono state ordinate al fornitore 331 SAE articolate su 15 lotti funzionali individuati su base comunale, di cui 10 in provincia di Teramo e 5 in provincia dell’Aquila. La regione Abruzzo ha finora consegnato ai comuni 318 SAE relativamente ai comuni di Torricella Sicura (49 SAE), Colledara (21 SAE), Tossicia (36 SAE), Crognaleto (13 SAE), Cortino (20 SAE), Montorio al Vomano (54 SAE), Rocca Santa Maria (5 SAE), Campli (13 SAE), Capitignano (18 SAE), Basciano (4 SAE), Montereale (19 SAE), Valle Castellana (40 SAE), Campotosto (14 SAE) e Cagnano Amiterno (12 SAE). Restano da consegnare 13 SAE relative al quindicesimo lotto funzionale Campotosto (trasanna) per il quale si è proceduto alla gara di appalto delle urbanizzazioni e due lotti saranno consegnati entro il mese di luglio.